Волейбольная сборная выступит на турнире в Польше

Мужская сборная России по волейболу в рамках подготовки к стартующему 9 сентября чемпионату мира начинает участие в традиционном турнире "Мемориал Вагнера" в польском Кракове.

Соперники подопечных Сергея Шляпникова - Франция (24 августа), бронзовые призеры Мировой лиги-2017 канадцы (25-го) и действующие чемпионы мира, хозяева площадки поляки (26-го).

"Мемориал Хуберта Вагнера" посвящен памяти выдающегося польского тренера, который привел национальную сборную к двум знаковым победам - на чемпионате мира-1974 и Олимпиаде-1976. Турнир проводится с 2003 года каждый сезон в разных городах Польши. Россияне в шестой раз участвуют в этих соревнованиях. Наша команда побеждала на "Мемориале Вагнера" в 2004 и 2014 годах, а в прошлом сезоне при том же составе участников, что и сейчас, финишировала третьей.