Захару Прилепину запретили въезд в Боснию

Российскому писателю Захару Прилепину запрещен въезд в Боснию и Герцеговину в связи с тем, что его деятельность якобы представляет угрозу для безопасности страны. Об этом сегодня сообщило издание "Независне новине".

Публицисту запрещен въезд в Боснию по указанию Агентства разведки и безопасности БиГ. В распоряжении журналистов имеется документ пограничной полиции, где в качестве причины таких ограничений обозначено: "Его присутствие на территорию БиГ представляет угрозу безопасности БиГ, правопорядку или международным отношениям БиГ".

Прилепин в пятницу должен был участвовать в литературном вечере в Баня-Луке. Между тем 17 августа с.г. глава министерства безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектич в ходе пресс-конференции сообщил журналистам, что не подписывал никакого документа, запрещающего въезд ряду российских граждан на территорию БиГ. Политик так же выразил сомнение, что данный вопрос станет темой переговоров на высшем уровне в ходе предполагаемого визита главы МИД России Сергея Лаврова в Сараево и Баня-Луку в сентябре.

"Нет никакого списка. Мы не Америка и не ООН, - цитирует слова политика "Дневни лист". - Что мы должны предоставить Лаврову? Он позовет нас что ли и спросит: "Давайте список". Как вы себе это представляете. Ничего подобного нет".

Вместе с тем Мектич подтвердил журналистам, что существует отдельная база данных в отношении лиц, объявленных угрозой национальной безопасности Боснии. При этом в ней находятся граждане многих стран.

Напомним, что региональные и местные СМИ распространили информацию о том, что спецслужбы БиГ подготовили "черный список" россиян, которым категорически запрещен въезд на территорию страны, так как они якобы могут повлиять на ход предстоящих 7 октября с.г. всеобщих выборов в Боснии. Среди них упоминались, в частности, байкер Александр Залдостанов (Хирург) и бизнесмен Константин Малофеев.