Актер из "Интернов" заявил об исчезновении жены и ребенка

45-летний российский актер театра, кино и ТВ Дмитрий Файнштейн заявил об исчезновении своей супруги Виктории и их грудного ребенка.

Об этом сообщает РЕН ТВ, уточняя: в столичную полицию актер обратился сегодня, 24 августа.

Пара поссорилась 20 августа, после чего жена артиста забрала малыша и ушла. О местонахождении Виктории и ребенка ничего не известно, телефон не отвечает, сообщил канал.

По факту инцидента правоохранители начали проверку.

Дмитрий Львович Файнштейн родился в 1972 году. В 1997-м окончил Институт современного искусства. Работал в театрах "Сопричастность", "Шалом", "Зай Гезунд", "Мир искусства", в Москонцерте.

Сыграл в трех десятках фильмов и сериалов: "Танцы насмерть", "Гибель Империи", "Карпов", "Интерны" (Бондарь), "Москва. Три вокзала", "Бессонница", "Тайный город", "Резинка" (выходит в следующем году).