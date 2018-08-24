Американские сенаторы потребовали от Трампа документы по встрече с Путиным

Боб Менендес и Джин Шахин, представляющие демократов в международном комитете сената США, направили письмо на имя американского госсекретаря Майка Помпео, в котором просят предоставить членам комитета документы со встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая прошла 16 июля в Хельсинки.

При этом они просят дать им возможность ознакомиться со всеми документами, включая заметки переводчиков, меморандумы о беседах, все секретные и несекретные записи.

Как заявляют сенаторы, они хотят узнать, о чем именно беседовали двое лидеров, и какие обещания давал Трамп Путину, при этом признавая что сам по себе запрос является беспрецедентным.