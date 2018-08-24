Американский истребитель экстренно приземлился во Флориде

Истребитель ВВС США совершил экстренную посадку в штате Флорида. Инцидент произошел в среду на авиабазе Eglin.

Об аварийной ситуации на борту пилот доложил перед заходом на посадку. Во время руления по взлетно-посадочной полосе у самолета F-35A Lightning II сломалось переднее шасси, в результате чего истребитель завалился на нос. Летчик не пострадал. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Northwest Florida Daily News.

Отмечается, что расследованием данного случая займется Комитет по безопасности полетов ВВС США. Процесс может занять до 30 дней.

Добавим, что в среду на базе Eglin такой же истребитель столкнулся с птицей во время тренировочного полета. Ни пилот, ни техника не пострадали. О происшествии стало известно уже после приземления.