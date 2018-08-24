Российский боксер Денис Лебедев 7 сентября в Челябинске проведет бой с сильнейшим тяжеловесом Турции Хизни Алтункая. Об этом журналистам сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

- По последней резолюции Всемирной боксерской ассоциации (ВБА), Денис уступил место всем, кто выступал в суперсерии и был объявлен суперчемпионом ВБА в отпуске. Но теперь новый чемпион должен встретиться с Лебедевым как с обязательным претендентом на пояс. Мы многим предлагали этот бой, согласился Алтункая, - объяснил Корнилов выбор оппонента.

В 2016 году турок завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза (ВБС) и Всемирной боксерской федерации (ВБФ).

Еще в начале этого года Алтункая был третьим номером рейтинга ВБА, но в обязательном поединке за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе он проиграл Бейбуту Шуменову из Казахстана. И опустился на девятую строчку.