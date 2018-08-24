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24.08.2018 18:43
Рубрика: В мире

Британский туроператор эвакуировал своих клиентов из отеля в Хургаде

Текст: Константин Волков

Из пятизвездочного отеля Steigenberger Aqua Magic на египетском курорте Хургада был эвакуирован 301 человек. На такой шаг пошел британский туроператор Thomas Cook после смерти в отеле двоих британских туристов. Об этом сообщает газета The Independent.

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Скончавшихся нашли 20 августа в одном из номеров отеля. Уже известно, что женщина, сотрудница отделения Thomas Cook в британском городе Бернли, умерла от сердечного приступа. Ее муж, по одной из версий, скончался от отравления, по другой - от инфекционного заболевания. В настоящее время ведется расследование причин смерти супругов.

Через три дня после их смерти туроператор решил эвакуировать из отеля всех своих клиентов. По заявлению представителей Thomas Cook, на такие меры пришлось пойти из-за того, что возросло число заболеваний среди постояльцев отеля.

Туристов, чей отдых подходит к концу, отправят домой, остальным предложат также улететь на родину или же остаться в другом отеле в Хургаде без доплаты.

В июле туроператор проверял отель Steigenberger Aqua Magic и присвоил ему 96 баллов из 100 возможных.

В мире Африка Египет
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