Чемпион мира по футболу попался пьяным за рулем

Голкипер лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис обязан явиться в суд 11 сентября. В этот день будет рассматриваться его дело о вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Вратаря поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения утром, 24 августа, в Лондоне. Льориса задержали, но позже отпустили под залог, передает "Газета.ru".

Напомним, Льорис в июле стал чемпионом мира по футболу. В составе национальной команды он провел на ЧМ-2018 в России 6 матчей и пропустил в них 6 мячей. В начавшемся сезоне Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" с Льорисом в воротах выиграл два встречи из двух. На 27 августа у команды запланирована игра с "Манчестер Юнайтед".