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24.08.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Что делать россиянам в период нестабильности рубля

Текст: Георгий Панин
Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Август снова оправдал свою дурную славу. С начала месяца курс доллара к рублю вырос на 10 процентов, в моменте он поднимался до 69 - максимум за 2,5 года.

Фото: depositphotos.com
Минфин оценил решение ЦБ приостановить закупку валюты

Отметим, что не только рубль слабел по отношению к доллару, но и другие валюты развивающихся стран - бразильский реал, аргентинский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд. Это общемировая тенденция обусловлена тем, что ФРС США продолжает процесс подъема ключевой ставки. Доходности по ставкам в США растут и туда устремились капиталы со всего мира, а из валют развивающихся стран наметился отток.

В случае с российским рублем на эти процессы наложилась геополитическая напряженность. Из-за рисков расширения санкций США к России западные инвесторы настороженно относятся к российским активам. Это гарантирует рублю повышенную волатильность.

Еще один фактор, довлеющий над рублем, - покупки валюты в рамках бюджетного правила для пополнения резервов. Валютный рынок достаточно нервозно воспринял сообщение о возобновлении покупки долларов и евро в прошлую пятницу - курс доллара за два дня взлетел с 67 до 69 рублей за доллар (в четверг, 23 августа, Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца сентября 2018 года - прим. ред.).

Это должно успокоить валютный рынок, хотя годовые планы по покупке валюты не были скорректированы финансовым ведомством. По нашим оценкам, возврата курса пары доллар/рубль к 63-65 ждать не стоит.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты для стабилизации курса рубля

Как же быть рядовым российским гражданам в сложившейся ситуации? Конечно, можно постепенно увеличивать долю долларов и евро в своих накоплениях. Но не стоит сломя голову бежать в обменник, особенно в периоды паники, когда спрэд в обменниках между курсом покупки и продажи расширяется. Лучше для таких операций выбирать спокойные дни, когда повышенного ажиотажа нет. Если вы откладывали поездку за границу или покупку автомобиля, бытовой техники, электронного гаджета - сейчас неплохое время - это сделать. Вполне вероятно, что осенью цены на импортные товары вырастут на 5-10 процентов вслед за долларом.

Но сильного ослабления рубля до конца года мы не ждем - предпосылок для этого нет, российская экономика сейчас находится в хорошем состоянии. Но мы не удивимся, если осенью этого года курс доллара поднимется до отметки 70 рублей, а курс евро - до 80 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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