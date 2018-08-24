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Два смартфона Xiaomi на чистом Android пришли в Россию, названы цены

24.08.2018,  
13:34
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Xiaomi в своем официальном интернет-магазине, расположенном на сайте mi.com, начала продажи недавно анонсированных смартфонов Mi A2 и Mi A2 Lite, работающих на базе чистого Android One.

Эта версия мобильной операционки от Google отличается отсутствием "лишних" приложений и простотой использования.

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Стоимость младшей версии Xiaomi Mi A2 Lite, оснащенной двойной камерой с искусственным интеллектом, 5,84-дюймовым дисплеем с вырезом и соотношением сторон 18:9 и аккумулятором на 4000 мАч, составит в России 15990 рублей. В этом смартфоне объем оперативной памяти составляет 3 Гб, постоянной 32 Гб.

Старшую модель Mi A2, которая также оборудована двойной камерой, более производительным процессором и 5,99-дюймовым экраном, российские покупатели смогут приобрести за 23990 рублей. Объем ОЗУ в этой версии составляет 4 Гб, ПЗУ - 64 Гб, емкость аккумулятора - 3010 мАч.

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