Двухэтажный поезд сошел с рельсов в Марселе

Двухэтажный пассажирский состав сошел с рельсов во французском Марселе непосредственно при въезде на вокзал. Об этом сообщила Национальная железнодорожная компания Франции.

"Движение нарушено на вокзале Марселя из-за схода с рельсов высокоскоростного поезда, двигавшегося на низкой скорости на въезде на вокзал", - отмечается в сообщении компании в Twitter.

Позже компания отметила, что в вагонах было 350 пассажиров. При этом жертв среди клиентов и сотрудников компании нет. Идет работа по восстановлению движения поездов на вокзале. В частности, задержаны поезда в Париж и Лион.