Двухэтажный поезд сошел с рельсов в Марселе

Двухэтажный пассажирский состав сошел с рельсов во французском Марселе непосредственно при въезде на вокзал. Об этом сообщила Национальная железнодорожная компания Франции.
"Движение нарушено на вокзале Марселя из-за схода с рельсов высокоскоростного поезда, двигавшегося на низкой скорости на въезде на вокзал", - отмечается в сообщении компании в Twitter.
Позже компания отметила, что в вагонах было 350 пассажиров. При этом жертв среди клиентов и сотрудников компании нет. Идет работа по восстановлению движения поездов на вокзале. В частности, задержаны поезда в Париж и Лион.
Trafic perturbé en gare de #Marseille suite au déraillement (sortie de voie) d’un TGV à faible vitesse à l’entrée de la gare.— SNCF (@SNCF) 24 августа 2018 г.
Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/zZY0UNBCxe