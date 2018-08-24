Эксперт: Против Турции ведется война "четвертого поколения"

Противники Турции ведут против страны войну "четвертого поколения". Такое заявление сделал профессор Университета имени Йылдырыма Беязыта в Анкаре Мете Гюндоган.

"Особенностью этой войны является то обстоятельство, что у противника нет какого-либо определенного штаба, центра. Атаки ведутся повсеместно, в том числе посредством неправительственных организаций, СМИ, интернет, высказываний религиозных деятелей, манипуляция на финансовых рынках, и наконец, через террористические структуры", - приводит слова ученого агентство Anadolu.

Цель такой войны - сначала добиться смены в руководстве страны, а затем взять под контроль всю ее территорию.

Напомним, экономика Турции в значительной степени пострадала от обострения отношений с США. В начале августа глава Белого дома Дональд Трамп санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции, что ударило по курсу лиры. В ответ Анкара ввела заградительные пошлины на 22 позиции товаров из США, в частности на алкоголь (140 процентов) и автомобили (120 процентов).