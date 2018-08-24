Ярошенко ждет, что его переведут в другую тюрьму

Адвокат заключенного в США россиянина Константина Ярошенко Алексей Тарасов убежден, что у его клиента есть шансы перевестись в другое место в США или даже в России.

"Такие предпосылки есть", - цитирует РИА Новости слова адвоката.

В ближайшее время, по его словам, он будет обращаться к спецдокладчикам ООН.

"Сейчас буквально, в этом месяце мы обратились к спецдокладчикам ООН по вопросам пыток и произвольных похищений с требованием разобраться в деле Константина Ярошенко и признать его задержание незаконным", - сказал Тарасов.