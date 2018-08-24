Из-за лесного пожара эвакуированы три поселка под Берлином

Сильный лесной пожар охватил окрестности немецкой столицы. В пламени оказались около 300 гектаров. Спасатели приняли решение об эвакуации трех близлежащих поселков с общим населением 600 человек.

"Из-за крупного пожара мы просим население в Тифенбруннене, Клаусдорфе и Фронсдорфе покинуть свои дома и следовать указаниям местных служб", - передает ТАСС заявление местной полиции.

В остальных населенных пунктах жителям рекомендовано закрыть окна и двери и при возможности включить системы кондиционирования воздуха.