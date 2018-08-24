Кинокритики назвали лучшим фильмом года "Призрачную нить"

Гран-При Международной федерации кинопрессы FIPRESCI 2018 получит режиссер Пол Томас Андерсон за фильм "Призрачная нить".

За него проголосовали 473 кинокритика и киножурналиста. Также в финал вышли "Холодная война" Павла Павликовского, "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" Мартина Макдоны и "Зама" Лукресии Мартель.

К слову, Андерсон в третий раз получит Гран-При FIPRESCI. Он уже получал награду Международной федерации кинокритиков за фильмы "Магнолия" - в 2000 году и "Нефть" - в 2008 году. В 2018-м награда режиссеру будет вручена 21 сентября, во время церемонии открытия Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Справка "РГ"



Гран-При FIPRESCI существует с 1999 года. Ранее эта специальная награда присуждалась Майклу Ханеке, Аки Каурисмяки, Кристиану Мунджиу, Ричарду Линклейтеру, Жан-Люку Годару, Педро Альмодовару, Джорджу Миллеру, Джафару Панахи и Марен Аде и другим.