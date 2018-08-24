Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента

Бизнесу будут предложены общественно значимые проекты, направленные на реализацию майских указов президента. Но о принуждении к участию в них речи не идет, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов по итогам встречи с собственниками и топ-менеджерами крупных компаний металлургической, нефтехимической и химической промышленности, прошедшей в пятницу, 24 августа в здании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Ни о каких обязательных действиях по заталкиванию бизнеса в реализацию таких проектов речи не идет", - сказал Андрей Белоусов.

Он пояснил, что среди таких проектов - развитие инфраструктуры, защита экологии, цифровизация. Вопрос об их финансировании ключевой. Но если компании сами готовы идти в эти проекты, то финансировать их за счет повышения налогов на компании неправильно, отметил Андрей Белоусов. Нужно создать условия, чтобы компании шли в эти проекты, подчеркнул он.

Помощник президента также отметил, что у государства нет проблем с финансированием исполнения майского указа.

В течение ближайших месяцев потребуется определиться по трем позициям, добавил Белоусов. Во-первых, выбрать финансовые модели участия компаний в таких проектах. Во-вторых, сформировать набор самих проектов, которые лежат в русле приоритетов общественного развития. В-третьих, подготовить меры поддержки, которые сделают для крупного бизнеса привлекательным участие в таких проектах.

Ранее Андрей Белоусов высказал идею изъятия сверхдоходов крупных российских компаний металлургической, нефтехимической и химической промышленности. Речь шла о сумме в размере более 500 миллиардов рублей. В список были включены 14 компаний.