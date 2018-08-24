Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе Беларуси

Вслед за сменой "караула" в исполнительной ветви власти белорусский руководитель совершил кадровые рокировки и в судейском корпусе страны. Глава государства, по информации его пресс-службы, подписал соответствующий указ "О назначении и освобождении судей", согласно которому Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда белорусской столицы.

На вакантное место в составе Президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский. На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, а председателем Гомельского областного суда - Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда - Геннадий Клещенок.

Указом президента также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах республики.