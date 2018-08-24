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24.08.2018 19:08
Рубрика: В мире

Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга

Текст: Константин Волков

Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга, поскольку заболевание необратимо развивается. Об этом 24 августа сообщила его семья.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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В июне прошлого года Маккейн обнародовал заявление, в котором рассказал, что врачи нашли у него агрессивную форму глиобластомы - так называется один из видов опухоли мозга, она оказалась связана с образованием тромба. В июле 2017 года ему удалили опухоль. Тем не менее медики ожидали, что заболевание станет развиваться очень быстро, несмотря на хирургическое вмешательство.

Однако сенатор прожил уже больше года. Тем не менее болезнь все же прогрессирует, и это накладывается на стареющий организм политика (сейчас ему 81 год).

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