Медведев утвердил "дорожную карту" развития конкуренции

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка. "Дорожная карта" прописана на 2018-2020 годы. Документ затрагивает сферы образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, рынок социальных и финансовых услуг.

Целями документа определены повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности; стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.

К 2020 году во всех отраслях экономики, кроме сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса, должны работать не менее трех компаний и, как минимум, одна относиться к частному бизнесу. Долю малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций в государственных и муниципальных закупках планируется повысить с текущих 15,4 процента выше 31.

В сфере телекоммуникаций правительство планирует устранить необоснованную разницу в тарифах на услуги сотовой связи, а также обеспечить не менее чем в 80 процентах городов с численностью более 20 тысяч человек наличие не менее трех операторов связи.

В сфере информационных технологий доля российских программных продуктов, включая предоставление услуг в формате облачных сервисов, должна расти не менее чем на 10 процентов в год.

Через три года в регионах на долю государственных и муниципальных унитарных предприятий должно приходиться только 10 процентов от общего полезного отпуска ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.