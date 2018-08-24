Медведев утвердил "дорожную карту" развития конкуренции

Новости

В Испании одобрили закон, позволяющий вывезти останки Франко из Долины павших 16:01
Появился новый вид мошенничества с платежными картами 16:00
Москвичей предупредили об осенней депрессии 15:50
Беларусь: Чем привлекает ученых именно "Зеленый квадрат" 15:50
В Москве разработают сервис по вызову дворников 15:45
В Иркутске в массовом ДТП пострадали 13 машин 15:45
В КЧР инспектор полиции подозревается в убийстве 15:45
В детском парке Башкирии сгорел динозавр 15:41
АвтоВАЗ представит на Московском автосалоне "вседорожный" Lada Xray 15:39
В Туапсе в детском лагере скончался 12-летний мальчик 15:37
Жена игрока "Зенита" Нобоа объявила о расставании с мужем 15:25
Шойгу обсудил с коллегой из Турции стабилизацию обстановки в Сирии 15:15
Актер из "Интернов" заявил об исчезновении жены и ребенка 15:10
В Кирове пьяный автомобилист протаранил семь машин 15:09
Кинокритики назвали лучшим фильмом года "Призрачную нить" 14:58
Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента 14:52
Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе Беларуси 14:51
В Самаре геологи нашли самый полный в мире череп ветлугазавра 14:47
Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым 14:38
Умер режиссер "Формулы счастья" Игорь Войтулевич 14:32
Искуственый интеллект будет управлять истребителем Су-57 14:18
На Большой Ордынке полностью перекрыто движение 14:11
Кандидата Собянина попросили ввести надбавки учителям за классное руководство 14:10
В Кузбассе СК проверит информацию об избиении заключенного 14:07
Петербуржец выставил на аукцион документы и рукописи Виктора Цоя 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
24.08.2018 15:10
Рубрика: Экономика

Медведев утвердил "дорожную карту" развития конкуренции

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка. "Дорожная карта" прописана на 2018-2020 годы. Документ затрагивает сферы образования, строительства, дорожного строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжения, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, рынок социальных и финансовых услуг.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Силуанов: Повышения налогов на бизнес не будет

Целями документа определены повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности; стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, обеспечение национальной безопасности.

К 2020 году во всех отраслях экономики, кроме сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса, должны работать не менее трех компаний и, как минимум, одна относиться к частному бизнесу. Долю малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций в государственных и муниципальных закупках планируется повысить с текущих 15,4 процента выше 31.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты для стабилизации курса рубля

В сфере телекоммуникаций правительство планирует устранить необоснованную разницу в тарифах на услуги сотовой связи, а также обеспечить не менее чем в 80 процентах городов с численностью более 20 тысяч человек наличие не менее трех операторов связи.

В сфере информационных технологий доля российских программных продуктов, включая предоставление услуг в формате облачных сервисов, должна расти не менее чем на 10 процентов в год.

Через три года в регионах на долю государственных и муниципальных унитарных предприятий должно приходиться только 10 процентов от общего полезного отпуска ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента
Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым
В Крыму ответили на слова украинского депутата о стремлении крымчан в РФ
Путин встретился с новым послом России в Беларуси
Умер режиссер "Формулы счастья" Игорь Войтулевич