МИД РФ призвал не манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск

МИД РФ призвал западную тройку постоянных членов Совбеза ООН - Великобританию, США и Францию - прекратить манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск и его союзников.

"Призываем псевдорадетелей интересов народа Сирии и следующих их деструктивному курсу "единомышленников" перестать манипулировать "химической темой" для давления на Дамаск и его союзников", говорится в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Поводом для такой реакции стало заявление Британии, США и Франции, посвященное пятилетней годовщине со дня трагедии в Восточной Гуте под Дамаском, где в результате использования химоружия погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до более чем тысячи мирных граждан. В использовании ОМУ Запад обвиняет президента Сирии Башара Асада.

"Вызывает сожаление, что Вашингтон, Лондон и Париж воспользовались этой печальной для сирийского народа и всего мирового сообщества датой в интересах продвижения своего деструктивного курса, нацеленного на дискредитацию президента САР. Для этого целый ряд западных и ближневосточных государств не брезгует такими бесчеловечными провокациями, как предпринятая террористами по указке их зарубежных спонсоров химическая атака в Восточной Гуте", говорится в заявлении МИД РФ.

Так же российские дипломаты подчеркивают, что "всё происходящее вокруг инспирированного западными странами сирийского "химического досье" неразрывно связано с их стремлением реализовать собственные геополитические амбиции на Ближнем Востоке. В этом же контексте рассматриваем и настойчивые попытки превратить сугубо техническую Организацию по запрещению химоружия в инструмент политического давления посредством придания ее Техническому секретариату не предусмотренных профильной Конвенцией атрибутивных функций "по определению виновных" в применении химического оружия".

При этом, отмечает МИД РФ, "для всех, включая независимых экспертов, уже давно очевидно, что за этой и подобными ей варварскими акциями стоят ИГИЛ (запрещена в РФ - "РГ"), боевики так называемой "умеренной" оппозиции и обслуживающие их интересы НПО, такие как пресловутые "Белые каски" созданные и спонсируемые из-за рубежа".