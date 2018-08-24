Милорад Додик: Не позволим ввести санкции в отношении России

Президент Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил в пятницу, что руководство РС не позволит ряду боснийских политиков незаметно для общественности ввести санкции в отношении Российской Федерации. Он также добавил, что Москва является многолетним другом не только Баня-Луки, но и Сараево. Это, по его словам, неоднократно было продемонстрировано за время после подписания Дейтонских мирных соглашений в 1995 году, положивших здесь конец кровопролитию.

"Настаиваем на том, чтобы до конца разобраться, кто и по каким причинам спровоцировал скандал с писателем Захаром Прилепиным накануне визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Баня-Луку", - подчеркнул политик, добавив, что не допустит, чтобы "некоторые политики в угоду неким посольствам в Сараево тихо ввели санкции в отношении России".

Милорад Додик сегодня подписал указ о награждении российского писателя Захара Прилепина Орденом Негоша первой степени.

"Президент Додик наградил Захара Прилепина за общепризнанную работу и заслуги в культурном и духовном развитии, а также за особые заслуги в сфере общественной деятельности, которые способствуют укреплению дружеских отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербской", - говорится в сообщении пресс-службы президента РС.

Следует также отметить, что глава РС неоднократно подчеркивал, что Россия является последовательным защитником мирных соглашений, положивших конец кровавому конфликту в Боснии и Герцеговине, а президент РФ Владимир Путин поддерживает территориальную целостность БиГ и является другом всех ее граждан.

"Путин - несомненный друг не только сербов, но и бошняков, и хорватов. Когда бы я с ним не общался, он всегда подчеркивал, что Дейтонский договор и территориальная целостность БиГ - это то, что интересует Россию", - заявил Додик.

Напомним, что накануне местные СМИ сообщили о том, что российскому писателю Захару Прилепину запрещен въезд в Боснию и Герцеговину. При этом в распоряжении журналистов оказался документ пограничной полиции, где в качестве причины таких ограничений АРБ обозначило: "Его присутствие на территории БиГ представляет угрозу безопасности БиГ, правопорядку или международным отношениям БиГ".

Между тем Захар Прилепин пользуется на Балканах огромной популярностью и уже был удостоен наград Республики Сербской. Так, в 2017 году за книгу рассказов "Семь жизней" и роман "Обитель" публицист получил премию имени Иво Андрича, которую вручал ему всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. Тогда россиянин данное событие прокомментировал следующим образом: "Моим рукопожатием с Эмиром Кустурицей встретились Андрич и Достоевский, не потому, что я считаю себя величиной, сопоставимой с этими людьми, но мое рукопожатие несет теплоту русских классиков".