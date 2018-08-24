Небензя рассказал об иностранных поставщиках оружия боевикам в САР

Террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии получает оружие извне. Появляются новые свидетельства поставок вооружения, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран.

Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости. Он выразил надежду, что эту проблему удастся обсудить в рамках международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия, которая пройдет в Москве 3-4 сентября.

Предполагается, что частота террористических вылазок будет возрастать, в первую очередь, на идлибском направлении. Члены ДАИШ "идут во все тяжкие", в том числе, привлекая подростков и детей, отметил дипломат.

Небензя также предупредил, что из-за снижения активности ДАИШ ее место в Сирии может занять другая террористическая организация — "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Ее финансирование составляет от 20 до 40 миллионов долларов в месяц. Сейчас группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, а также инвестирует в агропромышленные холдинги африканских стран.

Положить конец угрозе террористических организаций и связанных с ними группировок, можно лишь "на подлинно коллективной основе", подчеркнул постпред.

Отметим, при поддержке российских военных, в Сирии от террористов освобождено более 1,4 тысячи населенных пунктов, свыше 96% территорий перешли под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения. Благодаря этому около полутора миллионов сирийских беженцев смогли вернуться на родину.