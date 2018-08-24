СМИ: Неисправный светильник стал причиной пожара в "Зимней вишне"

Новости

На Урале заблудившиеся грибник упал с дерева, когда звал на помощь 10:49
В Уфе из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажного дома 10:34
В Тюмени ураган повалил деревья, оборвал провода и повредил крыши 10:31
В Ростовской области сгорел склад резины 10:25
Бабич займется развитием торгово-экономического сотрудничества с Беларусью 10:21
В Горном Алтае перевернулся микроавтобус с монгольскими туристами 10:17
В Омске детскую площадку "оградили" колючей проволокой 10:15
Меркель: ЕС и НАТО - не враги России 10:13
В Москве стрелявший по полицейским мужчина скончался в больнице 10:13
В Подмосковье собака искусала голову ребенку 10:08
В Сеуле появились указатели до Москвы и Пхеньяна 10:08
На ВДНХ появился аквариум с механическими лещами 10:00
Игорь Паньшин назначен и.о. полпреда в ПФО 09:56
В Южно-Сахалинске открылся VIII кинофестиваль "Край света" 09:50
В США более 500 человек отравились салатом в McDonald’s 09:41
Четыре тысячи иранских моджахедов укрылись в албанских лагерях 09:38
ФАС сочла нарушением прогноз роста цен на бензин 09:35
В Приамурье военные отразили атаку "вражеских" дронов 09:34
Суд увеличил срок тюремного заключения для Пак Кын Хе 09:26
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси 09:23
Тематические карты "Тройка" и "Единый" появятся в Москве ко Дню города 09:10
В пятницу решится вопрос изъятия дополнительных доходов в бюджет 09:09
Ветеран "Спартака" Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет 09:00
Иран призвал ЕС, РФ и КНР заставить США вернуться к ядерному соглашению 09:00
ЦБ хочет получить право блокировать сайты без суда 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
В Москве стартует XI фестиваль "Спасская башня"
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
24.08.2018 07:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: Неисправный светильник стал причиной пожара в "Зимней вишне"

Светодиодный светильник стал причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Таковы итоги экспертизы электрооборудования, назначенной Следственным комитетом России.

Светильники, предназначеные для эксплуатации в сухих помещениях, залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был отключить защитный автомат, но он оказался неисправным.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
Суд продлил арест экс-главы стройнадзора, проверявшей "Зимнюю вишню"

Исследование, проведенное специалистами ООО "Бюро независимых экспертиз", оказалось очень масштабным, пишет "Коммерсантъ". Пришлось изучить несколько десятков мешков с фрагментами электрооборудования из ТРЦ. Все детали были полуобгоревшими и однозначно установить, что стало причиной их разрушения, – электродуга или пламя пожара – оказалось невозможно.

По косвенным признакам удалось установить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения над детским "сухим" бассейном. О коротком замыкании именно в этом месте говорят и кадры с камер видеонаблюдения. В момент начала пожара было зафиксировано падение "линейно протяженного светящегося объекта". Эксперты установили, что это были горящие капли пластмассы.

Фото: Рашит Салихов
Фундамент ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово снесут к концу октября

Уточняется, что в самих светодиодных устройствах напряжение и ток слишком малы, чтобы расплавить и поджечь пластмассу, однако к их контактам подводятся полноценные 220 вольт. Именно эти места и считаются наиболее проблемными.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из них дети. Фигурантами уголовного дела стали 11 человек.

Происшествия ЧП Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси
ЦБ хочет получить право блокировать сайты без суда
В Москве стрелявший по полицейским мужчина скончался в больнице
Небензя рассказал об иностранных поставщиках оружия боевикам в САР
Госдеп озвучил дату вступления в силу новых санкций США против России