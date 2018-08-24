СМИ: Неисправный светильник стал причиной пожара в "Зимней вишне"

Светодиодный светильник стал причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Таковы итоги экспертизы электрооборудования, назначенной Следственным комитетом России.

Светильники, предназначеные для эксплуатации в сухих помещениях, залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был отключить защитный автомат, но он оказался неисправным.

Исследование, проведенное специалистами ООО "Бюро независимых экспертиз", оказалось очень масштабным, пишет "Коммерсантъ". Пришлось изучить несколько десятков мешков с фрагментами электрооборудования из ТРЦ. Все детали были полуобгоревшими и однозначно установить, что стало причиной их разрушения, – электродуга или пламя пожара – оказалось невозможно.

По косвенным признакам удалось установить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения над детским "сухим" бассейном. О коротком замыкании именно в этом месте говорят и кадры с камер видеонаблюдения. В момент начала пожара было зафиксировано падение "линейно протяженного светящегося объекта". Эксперты установили, что это были горящие капли пластмассы.

Уточняется, что в самих светодиодных устройствах напряжение и ток слишком малы, чтобы расплавить и поджечь пластмассу, однако к их контактам подводятся полноценные 220 вольт. Именно эти места и считаются наиболее проблемными.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из них дети. Фигурантами уголовного дела стали 11 человек.