Необычный трюк захватил соцсети

Девушка с ником @kay_dera опубликовала в Twitter ролик с трюком. Видео быстро разлетелось по соцсети, и многие пользователи захотели повторить фокус.
Let’s see how far this goes 💀 pic.twitter.com/0bNq4QY0qc— 🍯✨ (@kay_dera) 22 августа 2018 г.
На кадрах видно, как девушка подносит одну руку к другой, а потом как будто "проводит" одну через другую. "Давайте посмотрим, как далеко это зайдет", - написала она.
Пост набрал почти 80 тысяч лайков и более 30 тысяч ретвитов. Многие владельцы аккаунтов захотели повторить фокус и поделились своими результатами.
got it! pic.twitter.com/ONEnSwTpbj— rio (@sidoniebyr) 22 августа 2018 г.
First try pic.twitter.com/1IJqfv9KV8— Ameel (@sy4meel) 23 августа 2018 г.
22 августа 2018 г.
I did it slow pic.twitter.com/UcCiYPQNMt— Kevin Maloney (@Kevin_F_Maloney) 23 августа 2018 г.