У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Необычный трюк захватил соцсети

24.08.2018,  
14:19
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Девушка с ником @kay_dera опубликовала в Twitter ролик с трюком. Видео быстро разлетелось по соцсети, и многие пользователи захотели повторить фокус.

На кадрах видно, как девушка подносит одну руку к другой, а потом как будто "проводит" одну через другую. "Давайте посмотрим, как далеко это зайдет", - написала она.

Пост набрал почти 80 тысяч лайков и более 30 тысяч ретвитов. Многие владельцы аккаунтов захотели повторить фокус и поделились своими результатами.

Женщина лишилась престижной работы из-за поста в соцсети
Самая сложная загадка про змею поставила в тупик интернет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
видео
Фото: Github
Программист "воскресил" легендарную Windows 95 15:00
Невероятный побег из горящего леса попал на видео 20.08.2018
Найден новый способ мучить персонажей в The Sims 4 16.08.2018
интернет
Фото: depositphotos.com
Samsung выпустил свой самый дешевый смартфон 14:36
соцсети
Фото: AP
Самый популярный в России iPhone подешевел до критической отметки 23.08.2018
В приложении "ВКонтакте" появилась полезная возможность для всех 21.08.2018
Самый толстый кот стал звездой интернета 20.08.2018