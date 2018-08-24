Необычный трюк захватил соцсети

Девушка с ником @kay_dera опубликовала в Twitter ролик с трюком. Видео быстро разлетелось по соцсети, и многие пользователи захотели повторить фокус.

На кадрах видно, как девушка подносит одну руку к другой, а потом как будто "проводит" одну через другую. "Давайте посмотрим, как далеко это зайдет", - написала она.

Пост набрал почти 80 тысяч лайков и более 30 тысяч ретвитов. Многие владельцы аккаунтов захотели повторить фокус и поделились своими результатами.