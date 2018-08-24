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24.08.2018 18:09
Рубрика: Происшествия

Очередная американская НПО признана в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию Pacific Environment.

Израиль вывез в Иорданию членов скандального НПО "Белые каски"

По данным прокуратуры, работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства. Pacific Environment стала 15-й НПО, включенной за последние четыре года в список нежелательных в РФ. 

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - передает ТАСС заявление официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генеральная прокуратура Некоммерческие организации в России
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