Очередная американская НПО признана в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию Pacific Environment.

По данным прокуратуры, работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства. Pacific Environment стала 15-й НПО, включенной за последние четыре года в список нежелательных в РФ.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - передает ТАСС заявление официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.