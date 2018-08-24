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24.08.2018 19:07
Рубрика: В мире

Летчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьей

Текст: Константин Волков

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный американским судом к 20 годам заключения и отбывающий наказание в тюрьме Данбери, штат Коннектикут, 24 августа впервые за семь лет смог встретиться со своими женой и дочерью. Об этом сообщил вице-консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Евгений Успенский.

Фото: РИА Новости
Семья российского летчика Ярошенко получила визу в США

Всего, по словам дипломата, будет девять посещений, причем на каждое дается максимальное время, до шести часов.

При этом жена хотела передать мужу некоторые продукты, но режим американских тюрем позволяет проносить с собой на свидание с заключенным только удостоверение личности и деньги.

Константин Ярошенко был осужден в США на 20 лет общего режима по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Он был арестован в Либерии в мае 2010 года, и оттуда доставлен в США. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре дела. При этом летчик отказался от апелляционной жалобы в Верховный суд США.

В мире США Дело летчика Ярошенко
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