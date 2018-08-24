Посольство РФ: Лондон запугивает граждан "российской угрозой"

Российское посольство в Лондоне отметило, что непрозрачным расследованием инцидентов в городах Солсбери и Эймсбери британские власти продолжают запугивают местное население и создают атмосферу, в которой удобно развивать тему "российской угрозы".

"Полиция на протяжении нескольких месяцев упорно прочесывала даже те места, где пострадавшие вряд ли могли находиться, в том числе, судя по содержанию пресс-релиза, детскую площадку в парке, - передает ТАСС заявление посольства. - При этом общественности так и не было разъяснено, что именно искали специалисты и увенчались ли их поиски успехом".

Непоследовательность в расследовании инцидента в Солсбери, как считают в посольстве, не позволяет оценить, насколько указанные меры помогают обеспечить безопасность населения и приблизиться к установлению истины о произошедшем.

Единственный итог такого "расследования", как считают в посольстве, - запугивание населения и создание атмосферы," в которой удобно развивать тему "российской угрозы".