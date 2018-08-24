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Программист "воскресил" легендарную Windows 95

24.08.2018,  
15:00
Текст:  Владимир Болотин
Windows 95 возвращается. По крайней мере, в виде приложения для современных платформ Windows, macOS и Linux.
Фото: Github Фото: Github
Фото: Github

Энтузиаст-разработчик Феликс Райзенберг выложил на GitHub исходники программы и инструкцию по ее запуску на компьютерах. Приложение весит 129 МБ, оно занимает примерно 200 МБ оперативной памяти.

Никакого практического применения у приложения нет, оно носит скорее ознакомительный характер для тех, кто не застал эпоху Windows 95. Для других пользователей это возможность поностальгировать по старым временам.

Как отмечается, в приложении работают все стандартные программы - Wordpad, MS Paint, "Сапер. Браузер Internet Explorer, правда, не открывает страницы - он не поддерживает современные стандарты веба.

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Через несколько часов после первого релиза своего приложения Райзенберг добавил поддержку флоппи-дисков. Программист подчеркнул, что его проект не был одобрен или сертифицирован Microsoft и несет только образовательную функцию.

Напомним, ранее легендарная операционная система уже выходила в кустарных версиях для смарт-часов Apple Watch и Android Wear и консоли Xbox One.

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