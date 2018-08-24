Путин: Работа пунктов пропуска между РФ и Абхазией будет улучшена

Ситуация с пропуском на российско-абхазской границе улучшилась, констатировал президент Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой, приуроченной к 10-летию признания независимости Абхазии Россией.

Путин назвал это историческим событием в жизни республики, важным и для нашей страны. "За эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи", - заметил Путин.

"Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно", - сказал президент РФ.

В прошлый раз Хаджимба говорил о необходимости увеличить пропускную способность на границе​​​. "Как мы сейчас с вами констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом направлении, укрепляя и внешний контур, и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией", - подчеркнул сегодня Путин.

Признание независимости Абхазии - "это воплощение вековой мечты абхазского народа", подчеркнул Хаджимба. "И хотелось бы, чтобы мы были бы еще интенсивнее в части, касающейся работы, связанной с темой социально-экономического характера, и в вопросах внешнеполитической деятельности, и создания тех возможностей по обороне и безопасности. Надеюсь на то, что сегодня наша встреча позволит многие эти вопросы снять", - заключил он.

Лидеры трех стран - России, Абхазии и Южной Осетии - также провели трехстороннюю встречу, сообщили в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ говорил, что она пройдет в виде рабочего ланча.