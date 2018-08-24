96 пожарных тушат здание Банка России

К тушению здания Банка России в центре Москвы привлечены 96 пожарных. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МЧС, на Неглинную улицу стянуто 27 оперативных машин.

По уточненным данным, возгорание произошло на четвертом этаже. В одном из кабинетов загорелась оргтехника, после чего огонь перекинулся на мебель. Пожарным уже удалось сбить открытый огонь, подробности ЧП уточняются.