96 пожарных тушат здание Банка России

К тушению здания Банка России в центре Москвы привлечены 96 пожарных. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МЧС, на Неглинную улицу стянуто 27 оперативных машин.
По уточненным данным, возгорание произошло на четвертом этаже. В одном из кабинетов загорелась оргтехника, после чего огонь перекинулся на мебель. Пожарным уже удалось сбить открытый огонь, подробности ЧП уточняются.
Центробанк горит, рубль плачет pic.twitter.com/DK4P2gCuoV— Pavel Dmitrovich (@mahrhell) August 24, 2018