Более 50 социально значимых проектов - от сельского хозяйства до храмовой архитектуры, от высших технологий до дизайна - было представлено вчера на открывшемся на ВДНХ III Международном православном молодежном форуме, куда приехал Патриарх Кирилл.

- Когда я сегодня утром сел за письменный стол, чтобы подготовиться к этой встрече, мои первые мысли почему-то остановились на "теме счастья", - обратился Патриарх к молодой публике, которую уже в силу возраста волнует "тема счастья".

По мнению Патриарха, человек в конце концов неминуемо приходит к выводу, что счастье зависит от нашего выбора - профессии, образования, друзей и в конечном счете от выбора между добром и злом. "Счастье и добро - это синонимы", - сказал Патриарх нравственную максиму, которую трудно забыть.

Молодежь живет в новой реальности, обретает привычки, которых не знали их родители, удивляется новым технологиям и ищет им нравственного оправдания или осуждения.

На вопрос, не считает ли Церковь грехом использование биотехнологий и пересадку органов для лечения или спасения человеческой жизни, Патриарх ответил: это не греховный поступок. "Если, например, родители жертвуют почку своему ребенку, кто тут согрешает? Это великий подвиг!" И заимствование органа у умершего человека для спасения больного нельзя считать чем-то плохим. "Это будет таким ханжеством", - сказал Патриарх. Но при этом подчеркнул, что с генной инженерией лучше быть осторожным, вторжение в природу человека, в сознание, в мозг, "идеи выращивать потрясающих футболистов, математиков, художников" греховны. Главным дарителем человеческого таланта остается Бог.

Как к небезобидной вещи Патриарх отнесся к переполнившим мир молодых людей гаджетам. Здесь, по его мнению, нужна "разумная сдержанность", потому что они создают не только удобства, но и "средства и способы тотального контроля за человеческой личностью". Дискуссии в интернете, поражающие тем, "как человек выворачивает все свое нутро наружу, как будто в исповедальне находишься", заставляют задуматься о том, что "свое личное пространство" стоит держать "достаточно закрытым", чтобы не получить вреда.

Отвечая на вопрос Ксении Трофимец из Канска о том, что православные девушки, занятые активной общественной деятельностью, либо поздно выходят замуж, либо вообще остаются одни, Патриарх подчеркнул, что "каждого Господь ведет своим путем". Но тем, кто рано встречает свою любовь и видит, что чувства взаимны, посоветовал не медлить с браком. Вспомнив своих родителей, рано полюбивших друг друга, но обреченных арестом отца долго ждать брака, он посоветовал "не тянуть", если есть любовь. Если же взаимной любви и предложения выйти замуж нет, надо учиться, получать профессию и "предать себя в руки Божии". Он призвал девушек, у которых долго не получается выйти замуж, "не комплексовать", подчеркнув, что женщины сегодня долго выглядят замечательно, в том числе и не в молодом возрасте.