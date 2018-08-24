Движение в центре Москвы перекрыто из-за пожара в Центробанке

В центре Москвы перекрыто движение на нескольких улицах. Об этом сообщается в Twitter центра организации дорожного движения.

Как говорится в сообщении, перекрыто движение от Звонарского переулка до Театрального проезда. Объехать можно по улице Большая Лубянка.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение вокруг Неглинной, где горит здание Центробанка, практически парализовано. Пользователи сервиса "Разговорчики" предупреждают друг друга избегать этих маршрутов.