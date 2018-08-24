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24.08.2018 21:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Движение в центре Москвы перекрыто из-за пожара в Центробанке

Текст: Светлана Батова

В центре Москвы перекрыто движение на нескольких улицах. Об этом сообщается в Twitter центра организации дорожного движения.

96 пожарных тушат здание Банка России

Как говорится в сообщении, перекрыто движение от Звонарского переулка до Театрального проезда. Объехать можно по улице Большая Лубянка.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение вокруг Неглинной, где горит здание Центробанка, практически парализовано. Пользователи сервиса "Разговорчики" предупреждают друг друга избегать этих маршрутов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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