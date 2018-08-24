Фестиваль "Будем жить!" откроется фильмом "Взятка"

В Москве открывается кинофестиваль "Будем жить!" Приуроченный ко Дню города, он пройдет в столице в седьмой раз, в этом году - с 24 августа по 4 сентября.

В свое время фестиваль возник, как площадка, на которой молодые кинематографисты имеют возможность показать свое кино, а сегодня он разросся, и фильмы киносмотра показывают на открытой площадке на Поклонной горе, в Центральном Доме кинематографистов, кинотеатре "Космос", Музее Москвы, Центре документального кино, КиноСквере Российского военно-исторического общества, а также открывшемся после ремонта кинотеатре "Иллюзион". Все кинотеатры сети "Москино" принимают у себя фестивальные картины.

Открывается фестиваль 24 августа в кинотеатре-шатре на Поклонной горе. Фильмами открытия выбраны короткометражные. Первый из них - "Взятка" (режиссер Алексей Харитонов) - лауреат "Питчинга дебютантов" и конкурса короткометражного кино "Кинотавра". Также в этот вечер покажут короткометражные ленты "Хороший день" (режиссер Даша Чаруша) и "Пассажир" (режиссер Максим Иванов). Все три картины - участники фестивальной конкурсной программы короткометражного кино.

В церемонии открытия примут участие: заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, президент кинофестиваля, председатель Московской организации СК России Евгений Герасимов, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор сети кинотеатров "Москино" Светлана Максимченко, ректор ВГИК им. С.А. Герасимова, председатель жюри конкурса полнометражного игрового кино Владимир Малышев, народный артист России, член жюри кинофестиваля Александр Митта, продюсер, председатель жюри конкурса короткометражного игрового кино Елена Гликман, народный артист России, кинорежиссер, председатель жюри конкурса документального кино Александр Стефанович. По красной дорожке пройдут: Людмила Чурсина, Зинаида Кириенко, Ирина Апексимова, Ирина Безрукова, Наталья Громушкина, Ирина Лачина, Никита Высоцкий, Екатерина Волкова и другие звезды.

В конкурсную программу кинофестиваля вошло 49 картин (8 полнометражных игровых, 9 документальных, 32 короткометражных игровых). В программе полного метра состоятся четыре премьеры: "Грааль Магдалины Егоровой", "Мулла", "Один день лета" и "Смотри мою любовь". Вне конкурса будут показаны 39 картин в рамках программ "Кино для всей семьи", "Панорама фильмов регионов России" и "Ночь короткометражного кино".

Также на фестивале состоится специальный показ документального фильма "Быть в игре" Софии Гевейлер, приуроченный к завершившемуся не так давно чемпионату мира по футболу, и специальный показ лауреата Шанхайского кинофестиваля анимационного фильма "Чик-чирик" Жанны Бекмамбетовой. А еще на "Будем жить!" покажут короткометражные фильмы, снятые в рамках смены кино и анимации имени Олега Табакова на Всероссийском образовательном форуме "Таврида" и пройдет презентация социального документального проекта #ЯВОЛОНТЕР.

На Поклонной горе будет открыта площадка, где пройдут мастер-классы известных кинематографистов: Сергея Мирошниченко "Длительное наблюдение за героем" с показом фрагментов из нового фильма "Рожденные в СССР. 35-летние", Ивана Максимова "Современная авторская анимация", Василия Филатова "Звук в кино" и другие.

28 августа в 16:00 в Музее Москвы состоится открытая встреча Московской кинокомиссии с кинематографистами. Встречу предварит ХI Московский "Питчинг дебютантов", посвященный проектам, отражающим историю, традиции и образы современной Москвы - он начнется в 14:00. Питчинг пройдет в номинациях "Игровое полнометражное кино" и "Игровое короткометражное кино".

"В этот раз впервые конкурс посвящен кинопроектам о Москве. Для нас, москвичей, очень важно, чтобы появлялось больше и больше качественных фильмов, посвященных образу нашей столицы. Мы надеемся, что питчинг станет дополнительным импульсом для молодежи изучать историю и традиции Москвы, что позволит создать новые качественные кинопроекты, посвященные Москве, запечатлеть ее современный образ на экране", - говорит президент кинофестиваля "Будем жить" и председатель экспертного совета ХI Московского "Питчинга дебютантов" Евгений Герасимов.

Лауреаты получат денежные призы (100 000 рублей - в каждой номинации), техническую поддержку от компании Canon и другие призы. Всего на питчинг было заявлено 125 проектов (в номинацию "Игровое полнометражное кино" - 64, "Игровое короткометражное кино" - 61). Отборочная комиссия отобрала 10 проектов, приглашенных к публичной защите.

Подведение итогов фестиваля пройдет 2 сентября в Центральном доме кинематографистов. Фильмом закрытия станет новая работа известного журналиста, писателя, публициста Александра Гордона "Дядя Саша".

Вход на мероприятия фестиваля бесплатный по предварительной регистрации. Подробная информация и программа фестиваля - на сайте.