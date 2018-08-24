Фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве

Шоу началось с ударов курантов на Спасской башне и при идеальной погоде. Такую летчики называют "миллион на миллион": в вечернем небе над Москвой ни облачка. Кроме фирменных фестивальных декораций выделяется нерукотворная и отчасти волшебная: луна над собором Василия Блаженного. Картину дополняет величественная Спасская башня - символ фестиваля.

Программа начинается в 20.00. Трибуны полны: заняты практически все 7500 кресел.

Отрывает шоу танцевальные пары. Вальсируют в платьях и мундирах разных эпох: от XVII века до современных. Самый возрастной участник - 80-летний танцор из проекта "Московское долголетие". Кстати, на скамейке запасных этого проекта есть даже 85-летние, так что возрастные рекорды еще впереди. Танцуют, замечу, не хуже молодых.

Кружатся пары под аккомпанемент двух военных оркестров: Центрального и пограничного.

Далее - представление "летающих карабинов" в исполнении роты специального караула Президентского полка.

Ведущий приветствует особого гостя: мэра Москвы Сергея Собянина.

"Этот фестиваль - большой подарок москвичам и гостям Москвы в преддверии Дня города, - говорит мэр. И под громовые аплодисменты трибун анонсирует: - Такой грандиозный праздник не может быть ограничен только Красной площадью, оркестры обязательно выйдут в город: в парки, на вокзалы..."

В субботу, в 12.00, тысяча участников проведут часовое шоу без билетов: на ВДНХ. Общий сбор на Площади промышленности. Далее - шествие по Центральной и Главной аллеям выставки.

...Но это - завтра. А шоу на Красной площади продолжается. Причем, в фирменном ключе: каждый оркестр, кроме номера в национальном стиле, пытается изумить публику каким-то особым музыкальным сюрпризом.

Строгий военный марш переходит в озорную "Калинку-малинку", смуглые солисты на вполне приличном русском языке поют "Катюшу".

Выступили и особые солдаты - мечта любого генерала: итальянские берсальеры. Все команды выполняют бегом. В фирменном берсальерском ритме: 180 шагов в минуту. Они и играют в ускоренном темпе.

Программа оркестра "Крещендо" из Нидерландов оставляет зрителю сложное послевкусие: отбитые (от аплодисментов) ладони и недоумение. Голландцы катаются по кремлевской брусчатке на велосипедах в национальных деревянных башмаках. Довольно непростое дело, но и это не все. В движении они еще и играют. И как играют! Но если искусство трубачей еще поддается объяснению - одна рука на руле, труба во второй, - то совсем непонятно, чем управляют велосипедами барабанщики. Обе руки заняты: виртуозно отбивают дробь.

Объяснить невозможно, можно только поддерживать овациями. По последним данным, завтра на ВДНХ "Крещендо" прокатится в общем строю. Что называется: приходите на них посмотреть. Заодно попытайтесь разгадать их секреты.

...Несколько практических советов для купивших билеты на последующие представления. Во время шоу старых гренадеров из Женевы берегите уши. То, что они будут стрелять - понятно. Они заряжают мушкеты долго и по всем канонам искусства 200-летней давности. И то, что залп будет серьезным - тоже ожидаемо. Следите за соседями-зрителями. Если вы в окружении девушек, то держитесь. Сначала грохот и огонь со стороны Красной площади, затем вопли самых впечатлительных зрительниц. Уши закладывает в основном от последних.

Впрочем, заряды холостые: жертв и разрушений нет.

И поберегите ладони для танцевальной группы ирландских танцев. Команда международная, но преобладают наши девчонки. Два транспортера вывозят на площадь гигантскую платформу с 20 танцовщицами. Зеленый верх, черный низ, все красавицы. К ним присоединяются еще 16. С кавалерами неважно - всего три из 36. Но в ирландских танцах главное, на чем сосредоточены взгляды, - ноги. Так что женское доминирование в этом случае более чем уместно.

А пляшут так, что овации зрители устраивают даже водителям тракторов, которые увозят платформу с Красной площади. Завели публику.

...А финал традиционный: все участники выходят на площадь. Огромный сводный оркестр завершает программу "Прощанием славянки". А затем - салют!