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24.08.2018 23:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве

Текст: Игорь Елков
Фото: Сергей Михеев
XIX Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве.

Шоу началось с ударов курантов на Спасской башне и при идеальной погоде. Такую летчики называют "миллион на миллион": в вечернем небе над Москвой ни облачка. Кроме фирменных фестивальных декораций выделяется нерукотворная и отчасти волшебная: луна над собором Василия Блаженного. Картину дополняет величественная Спасская башня - символ фестиваля.

Программа начинается в 20.00. Трибуны полны: заняты практически все 7500 кресел.

Отрывает шоу танцевальные пары. Вальсируют в платьях и мундирах разных эпох: от XVII века до современных. Самый возрастной участник - 80-летний танцор из проекта "Московское долголетие". Кстати, на скамейке запасных этого проекта есть даже 85-летние, так что возрастные рекорды еще впереди. Танцуют, замечу, не хуже молодых.

Кружатся пары под аккомпанемент двух военных оркестров: Центрального и пограничного.

Далее - представление "летающих карабинов" в исполнении роты специального караула Президентского полка.

Ведущий приветствует особого гостя: мэра Москвы Сергея Собянина.

Фото: Александр Шансков
Стартует "Спасская башня": какие сюрпризы подготовил фестиваль

"Этот фестиваль - большой подарок москвичам и гостям Москвы в преддверии Дня города, - говорит мэр. И под громовые аплодисменты трибун анонсирует: - Такой грандиозный праздник не может быть ограничен только Красной площадью, оркестры обязательно выйдут в город: в парки, на вокзалы..."

В субботу, в 12.00, тысяча участников проведут часовое шоу без билетов: на ВДНХ. Общий сбор на Площади промышленности. Далее - шествие по Центральной и Главной аллеям выставки.

...Но это - завтра. А шоу на Красной площади продолжается. Причем, в фирменном ключе: каждый оркестр, кроме номера в национальном стиле, пытается изумить публику каким-то особым музыкальным сюрпризом.

Строгий военный марш переходит в озорную "Калинку-малинку", смуглые солисты на вполне приличном русском языке поют "Катюшу".

Выступили и особые солдаты - мечта любого генерала: итальянские берсальеры. Все команды выполняют бегом. В фирменном берсальерском ритме: 180 шагов в минуту. Они и играют в ускоренном темпе.

Программа оркестра "Крещендо" из Нидерландов оставляет зрителю сложное послевкусие: отбитые (от аплодисментов) ладони и недоумение. Голландцы катаются по кремлевской брусчатке на велосипедах в национальных деревянных башмаках. Довольно непростое дело, но и это не все. В движении они еще и играют. И как играют! Но если искусство трубачей еще поддается объяснению - одна рука на руле, труба во второй, - то совсем непонятно, чем управляют велосипедами барабанщики. Обе руки заняты: виртуозно отбивают дробь.

Объяснить невозможно, можно только поддерживать овациями. По последним данным, завтра на ВДНХ "Крещендо" прокатится в общем строю. Что называется: приходите на них посмотреть. Заодно попытайтесь разгадать их секреты.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Путин: Фестиваль "Спасская башня" снискал поистине мировую известность

...Несколько практических советов для купивших билеты на последующие представления. Во время шоу старых гренадеров из Женевы берегите уши. То, что они будут стрелять - понятно. Они заряжают мушкеты долго и по всем канонам искусства 200-летней давности. И то, что залп будет серьезным - тоже ожидаемо. Следите за соседями-зрителями. Если вы в окружении девушек, то держитесь. Сначала грохот и огонь со стороны Красной площади, затем вопли самых впечатлительных зрительниц. Уши закладывает в основном от последних.

Впрочем, заряды холостые: жертв и разрушений нет.

И поберегите ладони для танцевальной группы ирландских танцев. Команда международная, но преобладают наши девчонки. Два транспортера вывозят на площадь гигантскую платформу с 20 танцовщицами. Зеленый верх, черный низ, все красавицы. К ним присоединяются еще 16. С кавалерами неважно - всего три из 36. Но в ирландских танцах главное, на чем сосредоточены взгляды, - ноги. Так что женское доминирование в этом случае более чем уместно.

А пляшут так, что овации зрители устраивают даже водителям тракторов, которые увозят платформу с Красной площади. Завели публику.

...А финал традиционный: все участники выходят на площадь. Огромный сводный оркестр завершает программу "Прощанием славянки". А затем - салют!

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