Кандидата Собянина попросили ввести надбавки учителям за классное руководство

Московские учителя, директора, общественники и родители школьников попросили кандидата в мэры столицы Сергея Собянина ввести надбавки педагогам за классное руководство. Свою общую просьбу они озвучили в предвыборном штабе, где прошел "круглый стол" по вопросам образования.

Педагогов, взваливших на себя дополнительную ответственность за детей, участники обсуждения назвали едва ли не ключевыми фигурами в школе. Классное руководство, считают они, требует больших нагрузок и каждодневного труда. "Мы ни в коем случае не умаляем заслуг учителей-предметников, но управлять классом - совсем другая работа, - пояснила директор школы №1517 Анна Вахнеева. - Классный руководитель может помочь раскрыть талант, поскольку часто видит ученика и знает о его способностях".

Такой же позиции придерживается и председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Марина Иванова. По ее словам, 70% учителей - это классные руководители. "Эта должность должна вызывать конкуренцию между учителями, но для этого нужно многое сделать, - заметила она. - Классные руководители есть и в колледжах, поэтому предлагаю доплачивать им тоже. Там сложнее, поскольку бывают дети со сложной судьбой. И здесь очень важно вовремя направить их на верный путь".

За доплаты классным руководителям выступила и председатель Московской городской Ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Юлия Камал.

- Дети с особенностями сегодня приходят в обычные районные школы рядом с домом, - рассказала она. - Учитель должен составить и организовать индивидуальный образовательный маршрут, помочь ему с правильной организацией расписания, правильно выстроить его взаимоотношения с другими учениками и педагогами.