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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сердце на кончиках пальцев

На ВДНХ можно бесплатно проверить здоровье
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7650 (187)
На ВДНХ открылся форум, посвященный здоровому образу жизни. Павильон N75 на три дня стал медицинским городком. Тут москвичи могут бесплатно измерить артериальное давление, проверить сердце и сделать прививку от гриппа.
Фото: Depositphotos.com
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Выставочный павильон объединил сразу несколько тематических площадок. В одной части торгуют лечебными мазями, натуральной косметикой и лекарствами, в другой - читают лекции по здоровому питанию и устраивают мастер-классы. Вот молодых людей учат правильно делать перевязки, а по соседству объясняют, как ставить уколы. Уроки дают практикующие медики. Стенды с новым медоборудованием и приборами развернули около 40 столичных клиник. Свой "городок" в павильоне открыл симуляционный центр Боткинской больницы. Там набивают "шишки" студенты-медики и врачи, а на ВДНХ в их шкуре могут оказаться рядовые горожане. Тут и операционная, и робот-хирург Да Винчи, и реанимация. Больше всего любопытствующих глаз рядом с пациентом-манекеном. Нужно спасти ему жизнь, делая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. "Вот уже третий год мы можем тренироваться на симуляторах как авиапилоты, - заметил в беседе с "РГ" заведующий учебным центром Юрий Логвинов. - Уже доказано: такие тренировки помогают снизить количество врачебных ошибок в шесть раз".

На ВДНХ есть шанс показать и свою спортивную сноровку, сдав нормативы ГТО. Получить значок хотят в основном школьники и студенты. Люди постарше стремятся попасть к врачу. Пройти обследование в павильоне может любой желающий. Если есть отклонения, тут же, в кабинетах, можно проконсультироваться с терапевтом, эндокринологом, неврологом или аллергологом. Проверяют и сердце с помощью кардиовизора. Процедура напоминает ЭКГ, одежду разве что снимать не нужно.

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