Под Орлом вынесли приговор по делу о гибели трех полицейских в ДТП

В Орловской области районный суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя, по вине которого в ДТП погибли три сотрудника полиции.

Как сообщили в прокуратуре региона, приговор вынес Малоархангельский райсуд. Авария произошла в январе этого года на автодороге Глазуновка - Долгое.

Автомобиль "КамАЗ" под управлением подсудимого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской "Газелью". В микроавтобусе находились сотрудники полиции.

Трое из них погибли, один полицейский получил тяжелые травмы. Виновником смертельной аварии суд признал водителя грузовика. Последний согласился с предъявленным обвинением и раскаялся в содеянном.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии-поселении. Также осужденному на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, в пользу семей пострадавших с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,48 миллиона рублей.