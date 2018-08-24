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24.08.2018 23:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой в ДТП на трассе "Крым" погибли четыре человека

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Щекинском районе Тульской области в лоб столкнулись зерновоз и Lada Priora. В аварии погибли четыре пассажира легковой машины, один человек ранен, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сообщение об аварии на 200-м километре трассы М-2 "Крым" поступило в Единую службу спасения в 20:05. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение КАМАЗа и автомобиля Lada Priora. На место происшествия сразу были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь и областная поисково-спасательная служба, сообщили в региональном главке МЧС.

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В результате ДТП в легковой машине выжил только водитель. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Четверо пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте. Для извлечения пострадавшего спасатели применили инструмент "Витязь".

В настоящее время на этом участке автодороги затруднено движение в обоих направлениях, уточнили в полиции. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Принимаются меры по скорейшей ликвидации последствий ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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