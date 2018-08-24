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24.08.2018 13:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поздравить Калугу с Днем города приехали соседи и подводники

Фото: Городская Дума города Калуги Фото: Городская Дума города Калуги
Фото: Городская Дума города Калуги

Накануне празднования Дня города Калугу посетили делегации из соседних городов и городов-побратимов.

Поздравить Калугу с 647-й годовщиной прибыли гости из Тирасполя, Махачкалы, Липецка, Тулы, Рязани, Смоленска, Минска и Магаса. Также поздравить калужан с наступающим праздником приехали офицеры Кольской флотилии Северного флота, подводной лодки "Калуга" и ракетного корабля "Мираж".

Фото: пресс-служба Калужской городской Думы
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В торжественном приеме, устроенном в честь гостей принимали участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, руководители подразделений городской управы и депутаты городской Думы. В адрес Калуги прозвучало много теплых слов и поздравлений, также гости отметили успехи города в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры. Глава городского самоуправления Александр Иванов приветствовал гостей и поблагодарил за дружеский визит.

- Признательны, что вы откликнулись на приглашение посетить наш город во время празднования дня рождения Калуги, уверен, что у вас останется масса приятных впечатлений от всего увиденного в нашем городе, - отметил в своем выступлении Александр Иванов, - Нам есть что показать гостям, за последнее время были достигнуты немалые успехи в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры города, но главное богатство Калуги - это наши талантливые и трудолюбивые жители.

В Калуге получило широкое развитие территориальное общественное самоуправление: в городе действуют 58 территориальных общин. Городские власти всемерно поддерживают инициативу активных калужан. В преддверии Дня города были подведены итоги популярного конкурса "Калуга в цвету", сегодня мы будем чествовать заслуженных работников города, а завтра будут награждены победители конкурса "Дом образцового содержания".

Также глава городского самоуправления подчеркнул, что успехам Калуги способствует слаженная работа всех ветвей власти.

- В нашем городе налажено конструктивное сотрудничество между депутатским корпусом и городской управой, на протяжении многих лет мы вместе плодотворно работаем на благо Калуги и калужан, - подчеркнул Александр Иванов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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