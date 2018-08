За первые семь месяцев этого года машины в столице сбили 131 велосипедиста. Такую цифру "РГ" предоставили в столичном управлении ГИБДД. И лишь в каждом пятом случае виноват был велосипедист. "Двухколесное" сообщество уверено: пора ужесточать правила дорожного движения для автомобилистов. А водители утверждают, что хозяевам байков, электросамокатов и сегвеев просто не мешает подучить действующие правила.

Скажу сразу: в целом велоаварийность в Москве снижается: в 2016-м, например, было зафиксировано 241 ДТП с участием любителей покрутить педали. Но до европейских, почти нулевых показателей пока далеко. Тем более что аварии с участием велосипедов происходят почти каждый месяц. Последняя случилась неделю назад в Митино. Мотоциклист на Ducati несся по Пятницкому шоссе и не успел затормозить перед переходом. Там как раз проезжал на велосипеде 54-летний мужчина. Нарушили оба: один не остановился перед "зеброй", второй не счел нужным провести велик пешком. В итоге велосипедист погиб, а мотоциклист с тяжелыми травмами попал в больницу.

Активисты проекта по развитию велокультуры Let s bike it! отмечают, что именно по такому сценарию происходят самые страшные аварии с их братом. Водители почему-то не успевают вовремя заметить велосипедиста, приближающегося к "зебре". На байке ты и вправду оказываешься на переходе быстрее пешехода. Но европейские водители почему-то учитывают это при пересечении "зебры" и успевают вовремя остановиться! В Let s bike it! уточняют: за рубежом к переходам примыкают велодорожки, поэтому автомобилисты всегда готовы к появлению двухколесного транспорта.

Еще одно распространенное велоДТП - столкновение с открытой дверью автомобиля. Водитель, выходя из машины, смотрит только на поток машин позади. А пассажиры авто, отмечают общественники, и вовсе не смотрят по сторонам. В итоге удар о дверь для велосипедиста может обернуться сильными ушибами и переломами. Для автомобилиста такое столкновение угрозы не несет.

Чтобы улучшить ситуацию на дорогах, активисты Let s bike it! предложили несколько изменений в ПДД. В частности, дополнить пункт 5.1, где перечислены обязанности пассажиров, и потребовать, чтобы те смотрели все-таки по сторонам, выходя из автомобиля. Назрели также, по оценкам лидеров велосообщества, изменения в правила проезда пешеходных переходов. Например, велосипедистам было бы неплохо разрешить проезд регулируемых переходов. А главное - в правилах нужно прописать повышенный уровень ответственности автомобилистов за нарушения.

А что же автомобилисты? На многих интернет-форумах они то и дело высказывают претензии, что их вытесняют уже и с проезжей части. Эти претензии больше адресованы поклонникам электросамокатов, сегвеев и прочих самодвижущихся гаджетов. В столичном управлении ГИБДД напомнили, что управляющие этими средствами передвижения в ПДД приравнены к пешеходам. Но практика показывает, что электросамокаты далеко не всегда ездят по тротуарам. На YouTube можно увидеть с десяток роликов с московских дорог, на которых парни на самокатах лавируют в плотном потоке машин. Скорость - не меньше 60 км/ч. Именно поэтому у автоинспекции родилось предложение хоть как-то приблизить ответственность скутеристов к водительской. "Если у средства есть тяговая сила, то у водителя должно быть соответствующее удостоверение - например, стоит приравнять электротранспорт к мопеду, - считает замначальника столичной ГИБДД Юрий Дроганов. - Однако встает вопрос ограничений по возрасту, поскольку на гироскутерах катаются с 3-4 лет до пенсионного возраста. В любом случае мы выступаем против выезда на проезжую часть".

Впрочем, как считает адвокат Владимир Постанюк, виновника столкновения на гироскутере или сегвее и сейчас теоретически можно привлечь к ответственности. "Пострадавший вправе обратиться в суд с требованием о компенсации причиненного вреда виновником, - отметил Постанюк. - Не имеет значения, арендован ли гаджет или находится в собственности. В зависимости от тяжести и вида причиненного вреда может наступить гражданско-правовая, административная или даже уголовная ответственность".