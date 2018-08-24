Солдат утонул на боевых учениях под Владимиром

Солдат-срочник утонул в Оке во время плановых занятий по боевой подготовке во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел во время занятий по боевой подготовке в окрестностях города Мурома Владимирской области.

- 23 августа на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду и утонул, - говорится в сообщении.

Сослуживцы пытались спасти своего товарища, однако их старания оказались безуспешными. Агентство уточняет, что погибший военнослужащий проходил срочную службу по призыву.