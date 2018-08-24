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24.08.2018 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Солдат утонул на боевых учениях под Владимиром

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Солдат-срочник утонул в Оке во время плановых занятий по боевой подготовке во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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Инцидент произошел во время занятий по боевой подготовке в окрестностях города Мурома Владимирской области.

- 23 августа на реке Ока один из военнослужащих не удержался, упал в воду и утонул, - говорится в сообщении.

Сослуживцы пытались спасти своего товарища, однако их старания оказались безуспешными. Агентство уточняет, что погибший военнослужащий проходил срочную службу по призыву.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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