В Москве разработают сервис по вызову дворников

В правительстве Москвы разрабатывают идею создания сервиса по вызову дворников. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Алексея Чукарина, планируется создать приложение, в систему которого включат дворников из управляющих компаний и фрилансеров. Их работа, отметил чиновник, будет оплачиваться.

"У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ, - пояснил Чукарин. - Техника не спасает, потому что не везде она может пройти".

Идея создания сервиса разрабатывается в рамках программы "Умный город - 2030".

