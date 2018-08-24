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24.08.2018 20:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле мужчина пострадал при третьем за 10 дней взрыве газа в доме

Текст: Денис Передельский (Орел)

Следственные органы Орловской области возбудили уголовное дело по факту взрыва в многоквартирном жилом доме в Орле, в результате которого пострадал 42-летний местный житель.

В Орле при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

Как сообщили в региональном управлении СК России, взрыв бытового газа произошел 24 августа около 16 часов 30 минут в квартире на первом этаже. Инцидент произошел в доме №11 по улице Красноармейской в Советском районе города Орла.

- В результате пострадал 42-летний хозяин квартиры, - рассказали в СУ СК. - С ожогами он госпитализирован в медицинское учреждение.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ЧП произошло в том же доме, в котором 14 августа этого года взорвалось две квартиры. Взрывы почти одновременно прогремели на втором и пятом этажах.

Тогда пострадавших было двое - мужчина и женщина. Они проходят курс лечения. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Взрывы газа в домах
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