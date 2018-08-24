Якутяне увидели жеребенка ископаемой лошади

В криохранилище Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета презентовали одну из главных находок экспедиции, которая проходила в Батагайской котловине и местности Юнюген Верхоянского улуса с 9 по 14 августа, - останки древнего жеребенка.

"Туша без телесных повреждений, сохранилась даже шерсть, что очень редко бывает в случае со столь древними находками. Предположительный возраст жеребенка около двух месяцев. Стоит отметить, что 30-40 тысяч лет назад на территории Якутии обитал совсем другой вид - ленская лошадь, генетически отличная от современной", - цитируют на сайте вуза слова заведующего музеем Семена Григорьева.

В ходе презентации были взяты пробы шерсти, кожи и другого материала для различных анализов экспоната. Было отмечено, что информация, которая будет получена в ходе исследований, ценна для всей мировой науки.

Во время экспедиции был найден также скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью.