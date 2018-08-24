Во Владивостоке открылся военно-технический форум "Армия-2018"

Во Владивостоке на причале Тихоокеанского флота прошла церемония открытия международного военно-технического форума "Армия-2018" Восточного военного округа, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В церемонии приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, руководства Владивостока, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Степана Макарова и юнармейцы.

На причале открыта выставка образцов вооружения и военной техники Береговых войск ВМФ, Сухопутных войск и подразделений специального назначения, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы.

Гости мероприятия увидели ракетные комплексы "Бастион" и "Искандер-М", бронетранспортеры БТР-82А, гусеничные тягачи, машины связи, мобильные пусковые установки комплекса ПВО "Оса". Владивостокцы могут посетить ошвартованные на причале ТОФ корвет "Совершенный", ракетный катер, базовый тральщик, противодиверсионный катер, современное гидрографическое судно и новый десантный катер "Иван Карцов".

Выставка с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ открыта и в пригороде столицы Приморья на аэродроме Центральная Угловая. Здесь представлены Су-35, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ и другая техника.

Еще две площадки форума работают в филиале парка "Патриот" на острове Русский и на Водной станции ЦСКА во Владивостоке, где проводится первый всероссийский чемпионат по морским робототехническим комплексам "Аквароботех-2018".

В первые часы работы форума на выставках побывало две тысячи гостей.