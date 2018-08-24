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24.08.2018 14:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

СЭГЗ представил на форуме "Армия-2018" "умную экспозицию"

Текст: Андрей Андреев (Московская область)
На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" представлено множество новинок, по которым отчетливо видно, насколько за последние годы выросла интеллектуальная составляющая разработок в области ОПК.
Фото: Пресс-служба АО "СЭГЗ" Фото: Пресс-служба АО "СЭГЗ"
Фото: Пресс-служба АО "СЭГЗ"

Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил генеральный директор АО "Сарапульский электрогенераторный завод" (СЭГЗ) Сергей Мусинов.

- Это хорошо видно и по нашему стенду, - говорит он. - На экспозиции СЭГЗ представлена абсолютно новая электрическая машина, которая одновременно является и двигателем, и генератором. Она будет работать на электрическом самолете, и сама эта разработка - прототип принципиально нового типа летательного аппарата, который создает наш партнер компания "НаукаСофт".

Фото: Пресс-служба АО "СЭГЗ"
Крупнейшие холдинги ОПК России доверяют СЭГЗ выпуск самых сложных изделий

На стенде СЭГЗ широко представлены новейшие системы генерирования, блоки защиты и управления. Это основное направление в работе сарапульского предприятия. Еще одно, в котором оно добилось заметных успехов, в том числе в плане импортозамещения, - светотехника, а именно - фары для боевых и гражданских самолетов. Но если раньше в них устанавливались лампы накаливания с очень небольшим сроком службы, то теперь Сарапульский электрогенераторный завод переходит к выпуску светодиодных фар, которые служат на несколько порядков дольше. Они должны заменить старые фары на всем парке отечественных летательных аппаратов.

В последнее время наблюдается большой спрос на автономные источники питания. Так, в рамках форума у руководства СЭГЗ прошли переговоры с фирмой, которая занимается такой разработкой на основе двигателя внутреннего сгорания. Чтобы наладить  серийный выпуск таких источников питания, необходим компактный генератор, а новые разработки СЭГЗ позволяют получить нужные параметры.

Еще одно интересное направление, по которому, по словам Сергея Мусинова, предприятие стоит пока в начале пути - ветроэлектроэнергетика. Дочернее предприятие Сарапульского электрогенераторного завода с его помощью разработало проект ветрогенератора мощность 15 киловатт. Причем, в нем применена комбинированная схема - это ветросветоустановка.

- С применением новых технологий удельная мощность электрических машин будет расти, - говорит директор СЭГЗ. - Объединив усилия разработчиков и производителей, можно добиться того, что электрические машины будут более компактные и при этом с высокими характеристиками.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия СЭГЗ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ "АРМИЯ-2018"
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