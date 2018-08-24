В детском парке Башкирии сгорел динозавр

В башкирском городе Сибай вчера в детском парке аттракционов дотла сгорела фигура динозавра Рекс. Очевидцы успели запечатлеть пожар на видео. На нем видно, что аттракцион сильно полыхает, и от него идут столпы черного дыма.

- Сообщение о возгорании поступило в 17.36 часов. Пожарные потушили огонь за 13 минут, однако резиновая обшивка динозавра выгорела полностью, остался только металлический каркас, - рассказали в пресс-службе МЧС РБ.

Пожар случился из-за проходящих рядом сварочных работ, в ходе которых искра попала на фигуру динозавра.