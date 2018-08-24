В Кирове пьяный автомобилист протаранил семь машин

В Кирове автомобилист протаранил шесть машин. ДТП произошло сегодня в 2.15 ночи напротив дома №77 по улице Розы Люксембург, сообщили "РГ" в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.

- 23-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на улицу Розы Люксембург и двигался против одностороннего движения, то есть со стороны Карла Либкнехта в сторону Октябрьского проспекта. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил наезд на семь припаркованных машин. Это были ВАЗ-21120, ВАЗ-21144, Mitsubishi Pajero, Ford Fiesta, Audi A6, Chevrolet Captiva и ВАЗ-21099, - уточнили в ведомстве.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб причинен только автомобилям. В отношение виновника аварии составили административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортом в состоянии опьянения") и по части 3 статьи 12.16 ("Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением").

По первому протоколу мужчине грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей, по второму - лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев или штраф пять тысяч рублей.