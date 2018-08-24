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24.08.2018 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове возбудили дело на 17-летнего хакера, атаковавшего МЭР

Текст: Яна Шамаева (Киров)

В Кирове возбудили дело против 17-летнего хакера, который атаковал ресурсы минэкономразвития России. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает ТАСС.

Фото: depositphotos.com
Удмуртия стала лидером по совершенным в России киберпреступлениям

По данным силовиков, сделал он это еще в ноябре 2017, используя вредоносную программу, которая несанкционированно копирует и нейтрализует средства защиты компьютерной информации.

Сразу после атаки его личность установили, а оборудование изъяли. Долгое время оно было на экспертизе. Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по части 1 статьи 273 УК РФ ("Создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации"). Хакеру грозит до четырех лет тюрьмы.

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