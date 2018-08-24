В Оренбурге открылся XI Международный кинофестиваль "Восток&Запад"

Более 70 лучших работ российского и мирового кинематографа представлено в программе XI Международном кинофестивале "Восток&Запад. Классика и авангард" в Оренбурге.

Торжественное открытие кинофорума, собравшего более 100 известных актеров, режиссеров, сценаристов и композиторов из 12 стран мира, состоялось в пятницу в спортивно-концертном комплексе "Оренбуржье".

На сей раз председателем жюри международной программы форума стал итальянский композитор, режиссер и продюсер Роберто Пискиутта, известный в мире как Пивио. А российское жюри возглавил композитор Артем Васильев. Помимо лент полного метра, в рамках программы "Шаг" свои работы представят молодые авторы короткометражек.

Кроме того, в этом году в течение фестивальной недели впервые пройдут три внеконкурсных программы: "Выбор FIPRESCI", короткометражного кино Австралии "SHORT + SWEET" и ретроспективный показ к 100-летию ВГИК "Когда мы были молодыми" с демонстрацией ученических работ Станислава Говорухина, Вадима Абдрашитова, Элема Климова, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова.

Праздник кино продлится до 30 августа. По итогам форума лауреатам международной и российской конкурсных программ будут вручены призы "Золотой сарматский лев" в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучшая актриса". По традиции, одна из российских лент получит приз имени сценариста Алексея Саморядова - уроженца Оренбуржья.

Кстати, первая награда кинофорума будет вручена уже сегодня. "Золотого сарматского льва" за вклад в киноискусство получит народный артист России Александр Михайлов.

Справка "РГ"

За минувшие десять лет участниками Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и авангард" в Оренбурге стали кинематографисты более чем из 50 стран мира. Зрители увидели свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссеров, прошло более 100 премьер. Призы "Золотой сарматский лев" увезли с собой актеры и режиссеры из 42 стран мира. Особо значимой наградой фестиваля стал приз "За вклад в киноискусство".